أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن حارس منتخب السنغال إدوارد ميندي تعرض لإصابة على مستوى الركبة اليسرى خلال مواجهة النرويج في كأس العالم 2026، ما سيمنعه من المشاركة في المباراة القادمة للمنتخب السنغالي أمام العراق التي ستقام الجمعة.



وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية الإضافية لا تزال متواصلة من أجل تحديد طبيعة الإصابة بدقة، والوقوف على مدى خطورتها، إلى جانب تقييم وضع اللاعب وإمكانية استمراره في باقي مشوار البطولة.



وأكد البيان أن الجهاز الطبي يعمل على متابعة الحالة بشكل مستمر، على أن يتم لاحقاً تحديد القرار النهائي بشأن جاهزية ميندي بناءً على نتائج الفحوصات والتقارير الطبية النهائية.



وأثارت الإصابة التي تعرض لها حارس منتخب السنغال إدوارد ميندي خلال مواجهة النرويج في كأس العالم 2026 حالة من القلق داخل الجهازين الفني والطبي، عقب تعرضه لسقوط مباشر على ركبته اليسرى في لقطة الهدف الثالث للمنتخب النرويجي.



وبدت ملامح الإصابة واضحة منذ اللحظات الأولى، إذ أثارت طريقة السقوط وثبات مفصل الركبة أثناء الارتطام مخاوف من احتمال وجود إصابة أكثر تعقيداً من مجرد كدمة، ما دفع الطاقم الطبي إلى التدخل الفوري واستبدال الحارس وفق الإجراءات الاحترازية.