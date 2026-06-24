فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة إنجلترا وغانا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما عجز المنتخب الإنجليزي عن ترجمة أفضليته الكبيرة إلى أهداف، رغم سيطرته الكاملة على مجريات اللعب.



واستحوذت إنجلترا على الكرة بنسبة بلغت 79%، مقابل 21% لغانا، كما سدد لاعبوها 19 محاولة على المرمى، منها 3 تسديدات بين القائمين والعارضة، بينما اكتفت غانا بمحاولتين فقط، إلا أن التنظيم الدفاعي للمنتخب الغاني حال دون اهتزاز شباكه.



ورغم تفوق «الأسود الثلاثة» في صناعة الفرص، إذ سجلت الإحصاءات أفضلية واضحة في الفرص المتوقعة (xG 1.28 مقابل 0.29)، طبقا لإحصاءات المباراة، إلا أن دفاع غانا وحارسها نجحوا في الحفاظ على التعادل، وسط تألق لافت من الخط الخلفي الذي قام بـ39 إبعاداً للكرة و22 تدخلاً دفاعياً.



وشهد الشوط الأول حذراً متبادلاً مع أفضلية إنجليزية واضحة، قبل أن تتواصل المحاولات في النصف الثاني، إذ دفع المدرب توماس توخيل بأوراق هجومية أبرزها بوكايو ساكا وماركوس راشفورد بحثاً عن فك التكتل الغاني.



وكادت غانا تخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن الدفاع الإنجليزي حافظ على النتيجة، لتنتهي المباراة بلا أهداف، ويحصل المنتخبان على نقطة تبقيهما في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما.