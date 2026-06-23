تحولت لحظة إهمال داخل منزل إلى قضية جنائية انتهت بحكم قضائي، بعدما تعرض رضيع لمضاعفات صحية خطيرة إثر تناوله مادة مخدرة تركها والده في متناول يده، في واقعة أثارت صدمة واسعة وأعادت تسليط الضوء على مخاطر الإهمال الأسري.

وقضت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة في مصر بمعاقبة أب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإهمال والتسبب في إصابة طفله الرضيع، فضلاً عن حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت إليه اتهامات بإحراز مادتي الحشيش والترامادول المخدرتين بغرض التعاطي، بالمخالفة لأحكام القانون.

كما نسبت إليه التسبب، عن طريق الخطأ، في إصابة نجله البالغ من العمر عاماً واحداً، نتيجة تقصيره وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بعدما ترك مواد مخدرة داخل علبة سجائر في مكان يسهل على الطفل الوصول إليه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم اعتاد تعاطي المواد المخدرة، وأن الطفل عثر على علبة السجائر أثناء وجوده بالمنزل، قبل أن يتناول قطعة من جوهر الحشيش الموجود بداخلها، ما تسبب في تعرضه لأعراض صحية استدعت التدخل الطبي.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أقر بملابسات الواقعة خلال التحقيقات الأولية، فيما أكدت الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية إيجابية عينته لمادتي الحشيش والترامادول.

كما أثبتت نتائج التحاليل الخاصة بالطفل وجود آثار لجوهر الحشيش المخدر في عينة الفحص، وهو ما عزز الأدلة المقدمة أمام المحكمة وأسهم في إدانة المتهم بالحكم الصادر بحقه.