تسببت موجة حر شديدة تجتاح أجزاء واسعة من أوروبا في وفاة ما لا يقل عن 18 شخصاً في فرنسا، بينهم طفلان تُركا داخل سيارة مغلقة تحت أشعة الشمس، بينما سجلت عدة مدن أوروبية درجات حرارة قياسية غير مسبوقة.

وفي فرنسا، اضطرت السلطات إلى إغلاق بعض المدارس أو تعديل جداول الدراسة بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، بينما حذر خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا من احتمال تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال الأيام القادمة.

وسجلت مدينة بوردو، الواقعة في غرب فرنسا، درجة حرارة بلغت 41.9 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس الماضي، بينما بلغت الحرارة في مدينة بواتييه بوسط البلاد 41.2 درجة مئوية، لتكسر رقماً صمد منذ عام 1947.

وامتدت موجة الحر إلى إسبانيا، حيث توقعت أن تصل الحرارة في مدينة سان سيباستيان الشمالية إلى 40 درجة مئوية، أي أكثر من ضعف المعدل المعتاد لهذه الفترة من العام.

وتشير البيانات المناخية إلى أن أوروبا كانت القارة الأكثر ابتعاداً عن معدلاتها الحرارية التاريخية خلال الأيام الأخيرة.

وكان تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أكد أن وتيرة ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا تتجاوز بأكثر من الضعف المتوسط العالمي، ما يجعل القارة من أكثر المناطق تأثراً بتداعيات تغير المناخ.

وفي حادثة مأساوية جنوب شرقي فرنسا، أعلن الادعاء المحلي أن فرق الإسعاف فشلت في إنقاذ طفلين يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام، بعدما عثرت عليهما والدتهما فاقدي الوعي داخل سيارة العائلة المتوقفة أمام المنزل.

كما توفي ثلاثة مسنين تتراوح أعمارهم بين 80 و95 عاماً في منطقة بوردو خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة مشكلات صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، بحسب مسؤولين محليين.

وحذرت السلطات الفرنسية المواطنين من السباحة في الأماكن غير الخاضعة للرقابة، بعدما تم تسجيل 13 حالة غرق بين (الأحد) و(الإثنين).

وتشير الإحصاءات إلى أن وفيات الغرق ارتفعت بنسبة 172% خلال موجات الحر العام الماضي، مع إقبال أعداد كبيرة من الأشخاص على المسطحات المائية هرباً من الحرارة.

ويرجع خبراء المناخ هذه الظاهرة إلى ما يُعرف بـ"حاجز أوميغا"، وهو نمط جوي يأخذ شكل حرف أوميغا اليوناني، يتميز بتمركز كتلة هوائية ساخنة في الوسط تحيط بها كتل هوائية أبرد من الجانبين.

وقالت الباحثة في شؤون الطقس والمناخ المتطرف كلير بارنز إن هذا النمط يسحب الهواء الساخن من شمال أفريقيا والصحراء الكبرى نحو أوروبا، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع غياب الرياح التي قد تخفف من حدتها.

وأضافت أن تغير المناخ يسهم في زيادة قوة موجات الحر والعواصف، ما يؤدي إلى ارتفاع أكبر في درجات الحرارة وزيادة معدلات هطول الأمطار.

وفي المملكة المتحدة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتجاوز درجات الحرارة 39 درجة مئوية في بعض المناطق خلال موجة حر تستمر أربعة أيام، ما قد يؤدي إلى تحطيم الرقم القياسي المسجل لشهر يونيو والبالغ 35.6 درجة مئوية، والذي سُجل عامي 1957 و1976.

كما توقعت هيئة الأرصاد الفرنسية أن تسجل باريس أعلى درجة حرارة لشهر يونيو في تاريخها الحديث، مع وصول الحرارة إلى نحو 38.4 درجة مئوية.

وفي إسبانيا، أوضح المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أن درجات الحرارة الحالية تفوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من السنة بما يتراوح بين 5 و10 درجات مئوية، بينما تتجاوز ذلك في بعض المناطق الشمالية.

وأصدرت السلطات الإيطالية إنذارات حمراء لموجة الحر في 12 مدينة، فيما عززت شركات الطاقة فرق العمل وأدخلت مولدات إضافية لمواجهة انقطاعات متفرقة للكهرباء نتيجة الضغط المتزايد على شبكات التوزيع.

ولم تقتصر آثار الموجة الحارة على البشر فقط، إذ حذرت مراكز إنقاذ الحياة البرية في بلجيكا من نفوق أعداد متزايدة من الطيور الصغيرة، مثل السنونو والعصافير والزرازير، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق أسطح المباني إلى ما بين 50 و60 درجة مئوية.

وأكد العاملون في مراكز الإنقاذ أن الطيور الصغيرة باتت تقفز من أعشاشها هرباً من الحرارة الشديدة، فيما استقبل أحد المراكز أكثر من 150 حيواناً متضرراً خلال ثلاثة أيام فقط.

وتجدد هذه الموجة الحارة المخاوف بشأن التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ، في وقت تشهد فيه أوروبا صيفاً مبكراً واستثنائياً يهدد الصحة العامة والبنية التحتية والأنظمة البيئية على حد سواء.