تعرضت الفنانة المصرية مي عمر أثناء تصوير فيلمها الجديد «شمشون ودليلة»، والذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، موضحة أن الحادثة وقعت خلال تنفيذ أحد المشاهد الصعبة داخل موقع التصوير.

تفاصيل الإصابة

وكشفت مي عمرفي تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ» أن إصابتها كانت عبارة عن التواء قوي في القدم نتيجة سقطة مفاجئة أثناء مشهد بالتصوير، مشيرة إلى أن الموقف كان يمكن أن يتطور إلى كسر في القدم، لكنها نجت من الأمر دون مضاعفات خطيرة.

تجاوز الأزمة واستكمال التصوير

وأضافت أنها تمكنت من التعافي سريعًا بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، مؤكدة أنها استأنفت تصوير العمل لاحقًا بشكل طبيعي، ومطمئنة جمهورها بأن الإصابة كانت بسيطة ولا تستدعي القلق.

موعد العرض وصناعه

يشار إلى أن من المنتظر عرض فيلم «شمشون ودليلة» يوم 8 يوليو في جميع دور العرض السينمائية بمصر، ويجمع العمل بجانب العوضي ومي عمر، كلا من خالد الصاوي، عصام السقا، أحمد عصام السيد، عارفة عبدالرسول وآخرون، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد.

آخر أعمالها

وكانت مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2026 من خلال مسلسل «الست موناليزا»، المكون من 15 حلقة، وعرض عبر MBC مصر، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي بمشاركة عدد من النجوم.