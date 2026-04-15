تقرر أن تغادر بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم صباح السبت القادم إلى دبي عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي ستقام الأحد على ملعب زعبيل.



وسيجري الفريق تدريبًا واحدًا فقط على الملعب الرئيس الذي سيحتضن المباراة على أن يسبق التدريب عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق.



وكشف مصدر لـ"عكاظ" عن جاهزية اللاعب البرازيلي أنجيلو جابرييل بعد أن كثف الجهاز الطبي في النادي العلاج التأهيلي للاعب بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ومن المحتمل أن يكون متواجداً مع بعثة الفريق.



يذكر أن في حال تخطي النصر نظيره الوصل فسيواجه الفائز من لقاء الأهلي القطري والحسين إربد الأردني.