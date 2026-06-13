ألقت الشرطة البيروفية القبض على تاجر مخدرات مشتبه به في حي لاس فلوريس بمنطقة سان خوان دي لوريغانشو في العاصمة ليما، بعد تنفيذ عملية أمنية استخدمت خلالها أزياء التميمتين الرسميتين لكأس العالم 2026.



وارتدى ضابطان زيي «كلوتش» و«مابل» للتقرب من المشتبه به كارلوس كابريرا (48 عاماً)، المعروف بلقب «بيتشيتشي»، أثناء وجوده في منزله لمتابعة حفل افتتاح البطولة. وبحسب الشرطة، استندت العملية إلى معلومات استخباراتية أفادت بأن كابريرا من مشجعي كرة القدم ويتابع فعاليات كأس العالم.



وأوضح العقيد كارلوس ألكانتارا أن العملية نفذتها وحدة «تيرنا» السرية المتخصصة في مكافحة الجريمة، حيث تمكن عناصرها من الاقتراب من منزل المشتبه به دون إثارة الشكوك قبل مداهمته وإلقاء القبض عليه.



وأسفرت المداهمة عن ضبط 2524 عبوة من معجون الكوكايين و209 غرامات من الماريجوانا، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة. ويخضع كابريرا للتحقيق بتهمة الاتجار بالمخدرات، فيما أشارت الشرطة إلى أن لديه سوابق جنائية في القضية نفسها، وقضى سابقاً فترات سجن على خلفية جرائم مرتبطة بالمخدرات.