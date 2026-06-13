عثرت السلطات المكسيكية على جثة في حالة تحلل داخل صندوق سيارة متوقفة بالقرب من ملعب تدريبات المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم 2026 بمدينة تيخوانا، وفق ما أفادت به وكالة «فرانس برس» الجمعة.



وجرى اكتشاف الجثة في موقف سيارات تابع لأحد المتاجر المقابلة لملعب «كالينتي»، الذي يخوض عليه المنتخب الإيراني تدريباته اليومية منذ وصوله إلى المدينة الأحد الماضي. كما يقع الموقع على مسافة قصيرة من الفندق الذي يقيم فيه المنتخب.



وذكرت المعلومات الأولية أن دورية أمنية اشتبهت في سيارة رباعية الدفع، وعند تفتيشها عُثر على جثة داخل صندوقها الخلفي ملفوفة بكيس أسود، وتظهر عليها آثار عنف.



وأوضح مكتب الادعاء العام في تيخوانا، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها فور العثور على الجثة، فيما تولت فرق الأدلة الجنائية إجراء المعاينات اللازمة قبل نقلها لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد ملابسات الحادثة.



وتُعرف تيخوانا بأنها من أكثر المدن المكسيكية تسجيلاً لجرائم القتل، إذ أظهرت إحصاءات رسمية تسجيل أكثر من 1200 جريمة قتل فيها خلال عام 2025.