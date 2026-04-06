حظي مدرب فريق الاتفاق سعد الشهري بإشادات واسعة من قبل الاتفاقيين وعدد من النقاد الرياضيين، بعد فوز فريقه الاتفاق على نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ديربي المنطقة الشرقية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



واستطاع الشهري إيقاف سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها مدرب فريق القادسية الإيرلندي بريندان رودجرز منذ قدومه في ديسمبر الماضي، إذ لم يخسر معه الفريق القدساوي في 17 مباراة، إلا أن فريق الاتفاق كسر مسلسل الانتصارات بتغلّبه على القادسية أمس، بقيادة المدرب سعد الشهري الذي حقق فوزاً ثميناً على حساب جاره وخطف النقاط الثلاث وأبعده عن المنافسة على لقب الدوري.



من جهته، قال مدرب فريق الاتفاق سعد الشهري: «قدّمنا مباراة مميزة في كثير من فترات اللعب حتى قبل حالة الطرد. كان هناك سجال فني، لكننا تميزنا فنياً واستحقينا الفوز». وأضاف: «الهدف الثاني للقادسية لم يكن يفترض أن يُسجل علينا، وعلينا التعامل مع مثل هذه الحالات بشكل أفضل، لأنها تمنح الفريق المنافس دفعة معنوية، كنا قادرين على حسم المباراة بعد تسجيل الهدف الثالث، وأضعنا عدة فرص، لكن الأهم أننا حققنا النقاط الثلاث، ونريد الاستمرار بهذه الروح وتحقيق المزيد من الانتصارات، وأن نختم الدوري بشكل مميز وفي أعلى مركز ممكن».