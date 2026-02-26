علمت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن نادي الوحدة تقدّم باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق على خلفية مشاركة لاعب نادي الباطن عبدالله ديابي في مواجهة الجولة الـ24 من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بداعي عدم نظامية مشاركته بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الوحدة أرفقت ضمن ملف الاحتجاج ما يثبت وصول اللاعب إلى الحد المسموح به من الإنذارات، الذي يستوجب الإيقاف التلقائي وفقاً للائحة المسابقات، معتبرة أن مشاركته في اللقاء تمثل مخالفة صريحة للوائح المنظمة للمنافسة.



ويأتي هذا التحرّك بعد أيام من كسب الوحدة احتجاجه السابق ضد لاعب نادي العلا ماتيا ناستاسيتش، في القرار الصادر بتاريخ 18 فبراير 2026، وهو ما منح الإدارة دفعة إضافية لمواصلة متابعة الحالات النظامية المرتبطة بمشاركات اللاعبين.



ومن المنتظر أن تنظر لجنة الانضباط في تفاصيل الاحتجاج خلال الأيام القادمة، قبل إصدار قرارها النهائي بشأن مدى نظامية مشاركة اللاعب، وما قد يترتب على ذلك من تبعات تتعلق بنتيجة المباراة.