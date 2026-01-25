كشف تقرير صحفي آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال مع مهاجم ستاد رين الفرنسي محمد قادر ميتي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ضغط هلالي.. وحسم بيد اللاعب

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن الهلال يضغط بقوة لحسم الصفقة، وأبدى استعداده لدفع 40 مليون يورو لإدارة ستاد رين من أجل إتمام التعاقد.

وبات القرار الآن بين يدي اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، الذي سجّل 3 أهداف في 18 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وأفاد التقرير بأن ميتي بدأ بالفعل في التفكير الجدي بعرض الهلال، حيث استفسر خلال الأيام الماضية عن الأجواء في الدوري السعودي، في إشارة واضحة إلى أن فكرة الرحيل بدأت تفرض نفسها بقوة.

منافسة إنجليزية تُسرّع التحركات

وأشار التقرير إلى أن الهلال ينتظر القرار النهائي لمهاجم ستاد رين من أجل المضي قدماً في الصفقة، إذ يسابق الزمن لحسمها سريعاً، خصوصاً أنه لم يعد الطرف الوحيد المهتم باللاعب، في ظل متابعة مانشستر يونايتد للموقف تحسباً لرحيل أحد مهاجميه.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط محمد قادر ميتي بعقد مع ستاد رين يمتد حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».