شهدت بلدة ريحانلي في محافظة هاتاي جنوب تركيا أمس (الجمعة) مراسم تشييع مؤثرة لشاب تركي تركت مشاعر الحزن تملأ المكان، بعد أن فقد حياته خلال الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

الشاب حسين فرات البالغ من العمر 29 عاماً، كان يقود شاحنته عائداً من أفغانستان إلى تركيا، عندما أصابته شظايا قادمة من اشتباكات في إيران، وتوفي بعد ستة أيام من العلاج في مستشفى محلي.

وتحولت لحظة وضع والدته بدلة زفافه فوق نعشه إلى مشهد مؤثر للغاية، كرمز للأحلام التي لم تتحقق، بينما أدى المشيعون صلاة الجنازة وسط أجواء من الحزن العميق، مع استمرار دموع العائلة على فراقه المفاجئ.

وأكد والد حسين، الذي كان يقود شاحنة أخرى أمام ابنه ونجا بأعجوبة، حجم الصدمة التي ألمّت بالعائلة، فيما أثارت الحادثة تعاطفاً واسعاً بين أهالي البلدة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الفيديوهات والصور التي وثقت اللحظات المهيبة للتشييع.

كان حسين يخطط للزواج بعد أربعة أشهر من عمله الجديد في نقل البضائع عبر الحدود، لكن الحرب قطعت مستقبله بشكل مأساوي، تاركة خلفه ذكريات حزينة وعائلة في صدمة عميقة.