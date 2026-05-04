حلول رقمية تقدّمها مجموعة stc في مُبادرة «طريق مكة» تعزز انسيابية رحلة ضيوف الرحمن

تواصل مجموعة stc الشريك الرقمي في «مبادرة طريق مكة»، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، دعمها للمبادرة بتقديم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات الرقمية داخل صالات المبادرة في 10 دول من خلال 17 منفذاً دولياً مُخصّصاً للمبادرة بالمطارات، بهدف تسهيل إنهاء إجراءات دخول الحجاج في بلدان المغادرة قبل وصولهم إلى المملكة.



وتشمل المنافذ المستفيدة من المبادرة المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، ولأول مرة جمهورية السنغال وبروناي دار السلام.



وامتداداً لدورها كشريك رقمي للمبادرة، أسهمت مجموعة stc في تكامل الأنظمة وتسريع الإجراءات بما عزز كفاءة الأداء ورفع انسيابية تجربة ضيوف الرحمن، ورفع جاهزية بنيتها التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر تطوير الشبكات وتهيئة المواقع الحيوية؛ لتحقيق تجربة رقمية متكاملة تواكب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمصلين والزائرين للحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف.

وتؤكد stc التزامها بتوظيف قدراتها التقنية والإمكانات الرقمية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بتجربة الحج عبر توفير خدمات اتصال موثوقة وحلول رقمية متطورة تمكن الحجاج من البقاء على تواصل مع ذويهم والاستفادة من التطبيقات والخدمات الذكية التي تمنحهم مزيداً من الراحة والطمأنينة طوال رحلتهم الإيمانية.