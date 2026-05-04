صعدت عملة بيتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير الماضي، إذ أدى تفاؤل المعنويات إلى ارتفاع الأصول مرتفعة المخاطر، في وقت يشير فيه صعود الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى مزيد من المكاسب.



أعلى مستوى



وارتفعت العملة المشفرة الكبرى بما يصل إلى 2.1% لتسجل 80.594 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 يناير الماضي، قبل أن تقلص مكاسبها لتتداول قرب 79.700 دولار، كما سجلت العملات المشفرة الأصغر، مثل «إيثريوم» و«سولانا»، مكاسب طفيفة.



إقبال على المخاطرة



وارتفعت بيتكوين بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؛ ما يسلط الضوء على صمود الأصول الرقمية إلى حد كبير أمام الحرب وما ترتب عليها من صعود أسعار النفط.



وتعززت حالة الإقبال على المخاطرة بدعم التفاؤل باحتمال توصل إلى اتفاق في الولايات المتحدة بشأن نص قانوني رئيسي بخصوص عوائد العملات المستقرة، ما يحتمل أن يمهد الطرق أمام المضي قدماً في تشريع شامل للعملات المشفرة بمجلس الشيوخ.