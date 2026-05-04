The main Saudi stock index dropped today by 102.19 points, closing at 65 points, with trading values amounting to 6 billion riyals.



The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin of the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 300 million shares, with 88 companies recording an increase in their share values, while 167 companies closed with a decline.



Top Gainers



The shares of Al-Saqr Insurance, Amanah Insurance, Enaya, Asseg, and Jaz were the top gainers, while the shares of Saudi German Health, Nafud, Al-Majid for Oud, Alujain, and Care were the most declining in trading, with the rates of increase and decrease ranging between 9.99% and 7.31%.



Meanwhile, the shares of Americana, Chemical, Batic, Saudi Aramco, and Kayan Saudi Arabia were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Saudi Aramco, Ma'aden, Rasaan, and Suleiman Al Habib were the most active in terms of value.



The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 131.43 points, closing at 22,806.97 points, with trading values amounting to 20 million riyals and a volume of traded shares reaching 2.5 million shares.