انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، 102.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 300 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 167 شركة على تراجع.


الأكثر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وأمانة للتأمين، وعناية، وأسيج، وجاز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، ونفوذ، والماجد للعود، واللجين، ورعاية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.31%.


فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وباتك، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومعادن، ورسن، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 131.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22806.97 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.5 مليون سهم.