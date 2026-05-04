ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مقيماً لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة مكة المكرمة: ضبط مقيم لتحرشه بامرأة
4 مايو 2026 - 16:36 | آخر تحديث 4 مايو 2026 - 16:50
«عكاظ» (مكة المكرمة)
The police in the Makkah region, in coordination with the General Administration for Community Security and Combating Human Trafficking, apprehended a resident for harassing a woman. He was detained, and legal actions were taken against him, and he was referred to the Public Prosecution.