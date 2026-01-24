حقق المنتخب السعودي للريشة الطائرة الميدالية الذهبية الأولى في منافسات الفريق الأول، ضمن البطولة العربية للريشة الطائرة 2026 التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من (60) لاعبًا ولاعبة يمثلون (10) منتخبات عربية.



وتوجت لاعبة المنتخب خديجة لطيف بذهبية فردي السيدات، فيما نال اللاعب مهد شيخ الميدالية الفضية في منافسات فردي الرجال، وحققت لاعبتا المنتخب هيا المدرع وخديجة لطيف الميدالية البرونزية في منافسات زوجي السيدات.



وأكدت رئيس الاتحاد السعودي والعربي للريشة الطائرة مي بنت عبيد الرشيد أن هذا الإنجاز يعكس تطور رياضة الريشة الطائرة في المملكة، ويُعد انطلاقة نحو تحقيق مزيد من النجاحات الإقليمية والدولية.