حقق المنتخب الفيتنامي المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، المقامة في المملكة العربية السعودية، عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما أمس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وسجّل المنتخب الفيتنامي هدف التقدم عند الدقيقة (30) عن طريق لاعبه نغوين كوك فيت، قبل أن يعادل المنتخب الكوري النتيجة عند الدقيقة (69) بواسطة كيم تاي وون، وتمكن المنتخب الفيتنامي من استعادة التقدم مجددًا عند الدقيقة (71) عن طريق نغوين دينه باك، فيما أدرك المنتخب الكوري التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عند الدقيقة (90+7) عن طريق اللاعب شين مين ها.



وتُختتم منافسات البطولة اليوم (السبت) بإقامة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي الصين واليابان على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.