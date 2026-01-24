انطلقت منافسات الجولة الأولى من الموسم الثالث لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1، والتي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة، وذلك في منطقة أبحر الشمالية بمدينة جدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة.



وشهد اليوم الأول إقامة التصفيات التأهيلية بمشاركة 10 فرق عالمية، هدفت إلى تحديد الأزمنة والمراكز، وتقسيم الفرق ضمن مجموعات سباقات، حيث تمكّن فريق برادي -بطل النسختين السابقتين- من فرض سيطرته على الجولة الافتتاحية، عبر قائده البريطاني سام كولمان وقائدته الفنلندية إيما كيميلاينن، محققًا المركز الأول، ليحجز صدارة السباق الرئيس يليه في المركز الثاني فريق أوكي ريسينغ تيم، بعد أداء لافت من قائده الإسباني داني كلوس وزميلته الجامايكية سارا ميسير، فيما جاء فريق رافا في المركز الثالث بتمثيل الفرنسي توم شياب والإسبانية كريس لازاراغا، مؤكدًا حضوره ضمن فرق المقدمة.



وحلّ فريق ويستبروك ريسينغ في المركز الرابع بعد أداء مميز قدّمه الإسباني لوكاس أوردونيز وزميلته الأمريكية سارا برايس، متقدمين على الفريق المشارك للمرة الأولى هذا الموسم سييرا ريسينغ كلوب، بقيادة السويدي إريك ستارك والبريطانية كيتي مانينغز الذي جاء خامسًا، يليه فريق دروغبا جلوبال أفريكا ممثلًا بالنيوزيلندي ميكا ويلكينسون واللاتفية إيفا ميلير-هاجن في المركز السادس، ثم فريق العُلا بقيادة الكندي رستي وايات وزميلته الإسبانية نيريا مارتي في المركز السابع، واستقر فريق موناكو ممثلًا بالفرنسي ماكسيم نوشر والبريطانية أوبان دانكن في المركز الثامن، وحلّ فريق ميامي برعاية ماغنوس وممثليه السويدي تيمي هانسن والأوروغوانية باتريشيا بيتا-جاجو تاسعًا، وجاء فريق بلو رايزينغ بقيادة الأمريكي جون بيترس في المركز العاشر.



وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة سباقات مرحلة المجموعات، تليها سباقات تحديد المتأهلين والمراكز، وصولًا إلى المرحلة النهائية التي سيتم من خلالها حسم المراكز الثلاثة الأولى، وتتويج الفائز بلقب جائزة جدة الكبرى للجولة الأولى من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1.