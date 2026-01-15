اطّلع محافظ المهد الدكتور سلامة بن عيد الرفاعي ميدانيًا على جاهزية موقع مرحلة وقوف «رالي داكار» الواقعة ضمن نطاق المحافظة، وذلك بحضور مديري الجهات الأمنية المشاركة.

وأشاد المحافظ بمستوى الاستعداد والتنظيم والإجراءات الأمنية المتخذة، مؤكدًا أهمية تكامل أدوار الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشرطة والمرور والدفاع المدني، لضمان سلامة المشاركين والمتابعين، وانسيابية الحركة، وإبراز المحافظة بصورة مشرفة تواكب استضافة المملكة للفعاليات الرياضية العالمية.

ويُعد «رالي داكار» من أبرز سباقات التحمل على الطرق الوعرة عالميًا، ويشارك فيه أكثر من 800 متسابق يمثلون 69 جنسية، عبر 433 مركبة موزعة على عدة فئات، ضمن مسار يمتد لآلاف الكيلومترات ويعبر عددًا من مناطق المملكة.