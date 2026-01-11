يخوض المنتخب السعودي مواجهة حاسمة أمام منتخب فيتنام، الساعة 7:30 مساء يوم غد (الإثنين)، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة. وفي التوقيت ذاته، يلتقي منتخب الأردن نظيره قيرغيزستان على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية.

وتتصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من الأردن والسعودية، في حين ما زال رصيد قيرغيزستان خالياً من النقاط.

ويتوجب على المنتخب السعودي بذل أقصى ما لديه بحثاً عن تحقيق الفوز من أجل إبقاء آماله في المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي، ويعتمد المدرب لويجي دي بياجيو على قدرة الفريق على النهوض من جديد بعد الخسارة المخيبة للآمال 2-3 أمام الأردن يوم الجمعة، من أجل تحقيق الفوز على فيتنام، ما سيضع حسم هوية المتأهلين في مواجهةٍ مباشرةٍ محتملةٍ تعتمد على قواعد كسر التعادل.

وقال بياجيو: أحياناً تواجه الفرق صعوبات، لكن رغم النتيجة، نمتلك إمكاناتٍ قوية، والتأهل عن المجموعة لا يزال هدفنا، ونحتاج الآن إلى تحليل الأخطاء المختلفة، ودراسة الإحصاءات، وتحديد اللحظات التي تراجع فيها مستوانا، وفهم كيفية التحسن. يجب أن نتعلم من أخطائنا ونتطور معاً كفريق.

ورغم أن فيتنام تمتلك أفضلية الموقف، فإن الخسارة بفارقٍ كبيرٍ قد تُخرجها من حسابات التأهل إلى الدور الإقصائي، علماً أن فريق كيم سانغ - سيك يحتاج إلى التعادل فقط من أجل العبور، ويضمن رصيد سبع نقاط تصدر منتخب جنوب شرق آسيا للمجموعة الأولى، وتفادي مواجهة حامل اللقب اليابان في الدور ربع النهائي.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الثلاثاء فوز السعودية على قيرغيزستان 1-0، وفوز فيتنام على الأردن 2-0، فيما شهدت الجولة الثانية التي أقيمت يوم الجمعة فوز الأردن على السعودية 3-2، وفوز فيتنام على قيرغيزستان 2-1.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 16 و17 يناير الجاري، على أن تجري المباراة النهائية يوم 24 من الشهر ذاته.