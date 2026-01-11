كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن إدارة الهلال خاطبت وكيل اللاعب عبدالله العنزي لاعب فريق الفتح، الذي دخل الفترة الحرة قبل عدة أيام، وذلك من أجل كسب خدمات اللاعب الذي يلعب بمركز الجناح الأيسر والأيمن، ويمتاز بالسرعة وصناعة الأهداف.



يذكر أن اللاعب بدأ حياته الرياضية بالفئات السنية مع فريق النصر قبل 5 مواسم، وهو من مواليد 2003، ولم تصل الإدارة النصراوية آنذاك مع اللاعب إلى اتفاق في ما يخص بنود العقد التي طلبها اللاعب، بعدها توجه اللاعب إلى الفتح بطلب من الجهاز الفني وتم التوقيع معه ولعب مع الفئات السنية وقدم معه مستويات مميزة، وحقق مع الفتح بطولة دوري فئة الشباب، ثم تم تصعيده للفريق الأول، واستمر في تقديم المستويات الكبيرة، ما جعل الأندية الأخرى تعمل على محاولة استقطابه، إثر مستوياته الكبيرة التي يتميز بها.



يذكر أن العنزي تلقى عروضاً أخرى من فريق النصر والخليج والاتفاق، وحتى الآن لم يحدد اللاعب وجهته القادمة، حيث لا يزال يدرس هذه العروض.