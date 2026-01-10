فاز المنتخب الياباني على نظيره الإماراتي بـ3 أهداف دون رد في مباراتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم المقامة في السعودية.



سجل أهداف اليابان كل من بريان نواديك من ركلة جزاء، ويوتا أوزيكي، وشوسوكي فورويا.



ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وضمن التأهل للدور التالي بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام المنتخب القطري في الجولة الثالثة، بينما توقف رصيد المنتخب الإماراتي عند 3 نقاط.



وفي المباراة الأخرى، تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره اللبناني بـ4 أهداف مقابل هدفين في مباراتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للبطولة نفسها.



سجل أهداف كوريا الجنوبية كل من لي هيون-يونغ، وديونغ جاي-سانغ، وكانغ سيونغ-جين، وكيم تاي-وون، فيما أحرز هدفي لبنان كل من ليوناردو شاهين، وعلي الفضل.



ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتاً انتظاراً لانتهاء مباريات الجولة، فيما بقي رصيد المنتخب اللبناني خالياً من النقاط.