فرض مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي نفسه أحد أبرز الأسماء في ساحة التدريب العالمية، جاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم «IFFHS» قائمته السنوية لأفضل مدربي العالم، وضمّت هذه القائمة المدرب الهلالي ضمن العشرة الكبار، محققاً المركز السابع في التصنيف الذي تنافس فيه مدربون عالميون من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وكان إنزاغي قد تنقل خلال عام 2025 ما بين إنترميلان في بداية الموسم، وبعدها انتقل إلى العاصمة السعودية الرياض حيث درب الهلال، واستطاع أن يقود الفريق بشكل سريع إلى مستوى متوازن ونتائج مميزة، والتي من أبرزها التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد أن استطاع إسقاط الفريق الانجليزي مانشستر سيتي بـ4 أهداف مقابل 3، قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، في دور الثمانية، وجاء تصنيف IFFHS على النحو التالي:



1- لويس إنريكي (باريس سان جيرمان) – 222 نقطة



2- إنزو ماريسكا (تشيلسي) – 60 نقطة



3- هانسي فليك (برشلونة) – 57 نقطة



4- فينسنت كومباني (بايرن ميونخ) – 42 نقطة



5- ميكيل أرتيتا (أرسنال) – 21 نقطة



6- أنتونيو كونتي (نابولي) – 21 نقطة



7- سيموني إنزاغي (إنتر – الهلال) – 17 نقطة



8- تشابي ألونسو (باير ليفركوزن – ريال مدريد) – 14 نقطة



9- آبل فيريرا (بالميراس) – 10 نقاط



10- برونوسلاف يوركيتش (بيراميدز)، وفيليبي لويس (فلامنغو) – 9 نقاط



و لعب الهلال بقيادة المدرب الإيطالي إنزاغي 23 مباراة، فاز في 18 مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة في بطولة كأس العالم للأندية، وفي هذا الموسم واصل الزعيم تحت قيادته تقديم المستويات الكبيرة ولا يزال ينافس على جميع البطولات، حيث يحتل فريقه وصافة دوري روشن بـ23 نقطة، وبلغ نصف نهائي كأس الملك، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات).