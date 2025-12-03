بعد أن دشّن المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العرب بفوز ثمين على نظيره العماني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية (الدوحة)، رصدت «عكاظ» تفاعلاً واسعاً من عدد من المغردين عبر منصة «X»، عبّروا عن إشادتهم بالأداء والنتيجة.



المغرد علي العكاسي وصف الفوز بأنه عبور منتظر وثمين، مشيداً بالبداية الإيجابية لـ«الصقور الخضر» ومتمنياً لهم التوفيق في بقية المشوار، فيما اعتبر صالح أبو نخاع أن الانطلاقة بالفوز تمهّد لطموح أكبر، متطلعاً إلى أن يكون الختام بلقب البطولة، ومقدماً التهنئة للوطن.



من جهته، أكد الشاعر عبداللطيف آل الشيخ أن المنتخب قدّم نموذجاً قوياً في الروح والعزيمة والإصرار، مشيراً إلى أن الحضور السعودي في البطولات يقترن دائماً بالمجد والنتائج الإيجابية، ومعبّراً عن ثقته الدائمة بالمنتخب.



وفي السياق ذاته، وصف الفنان طارق العلي اللقاء بالكبير والممتع، مؤكداً متانة العلاقة بين الشعبين السعودي والعماني، مقدّماً التهنئة للجماهير السعودية، مع تمنياته للمنتخب العماني بالتعويض في المباريات القادمة، مشيراً إلى أن الفريقين قدّما مواجهة تليق بالإشادة.



كما هنّأ الممثل السعودي عبدالإله السناني المنتخب بالانتصار وتحقيق أول ثلاث نقاط في مستهل المشوار، معتبراً الفوز مستحقاً نتيجة الأداء المميز، ومؤكداً أن المنتخب يمتلك القدرة على مواصلة المشوار بنجاح والمنافسة بقوة على لقب البطولة في نهايتها.