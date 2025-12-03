واصل لاعب منتخبنا الوطني سالم الدوسري تألقه مع «الأخضر» في مباراة منتخبنا الوطني أمام عمان، التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس العرب، واستطاع «التورنيدو» أن يصنع هدفين لمنتخبنا الوطني سجلهما فراس البريكان وصالح الشهري.



وبعيداً عن هذه المواجهة فقد واصل قائد «الأخضر» سالم الدوسري الاستمرار في تقديم مستوياته الكبيرة.



سالم الدوسري أمام عمان:



‏• 63 لمسة للكرة



‏• صنع هدفين



‏• 39/45 التمريرات



‏• 6 صناعة الفرص



‏• 2 صناعة الفرص المحققة للتسجيل



‏• 1 التسديدات على المرمى



‏• 1/2 المراوغات



‏• 2/2 الكرات الطويلة



‏• 2/6 الالتحامات الثنائية