واصل لاعب منتخبنا الوطني سالم الدوسري تألقه مع «الأخضر» في مباراة منتخبنا الوطني أمام عمان، التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس العرب، واستطاع «التورنيدو» أن يصنع هدفين لمنتخبنا الوطني سجلهما فراس البريكان وصالح الشهري.
وبعيداً عن هذه المواجهة فقد واصل قائد «الأخضر» سالم الدوسري الاستمرار في تقديم مستوياته الكبيرة.
سالم الدوسري أمام عمان:
• 63 لمسة للكرة
• صنع هدفين
• 39/45 التمريرات
• 6 صناعة الفرص
• 2 صناعة الفرص المحققة للتسجيل
• 1 التسديدات على المرمى
• 1/2 المراوغات
• 2/2 الكرات الطويلة
• 2/6 الالتحامات الثنائية
Our national team player Salem Al-Dosari continued to shine with the "Green" in the match against Oman, which took place in the first round of the group stage of the Arab Cup. The "Tornado" managed to create two goals for our national team, scored by Feras Al-Breikan and Saleh Al-Shehri.
Aside from this match, the captain of the "Green," Salem Al-Dosari, continued to deliver outstanding performances.
Salem Al-Dosari against Oman:
• 63 touches on the ball
• Created two goals
• 39/45 passes
• 6 chances created
• 2 clear goal-scoring chances created
• 1 shot on target
• 1/2 dribbles
• 2/2 long balls
• 2/6 duels