أعلنت رابطة دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انسحاب المقاتلة السعودية هتان السيف من نزالها المقرر أمام المقاتلة المصرية هيدي أحمد في بطولة نهائيات دوري المقاتلين المحترفين، بعد تعرضها لإصابة أجبرتها على التوقف عن خوض المواجهة التي كانت ستقام يوم الخميس القادم بمدينة الخبر بصالة ظهران إكسبو.

وأكدت الرابطة تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها هتان السيف ومنافستها خلال فترة الاستعداد، مشيرة إلى تفهمها حجم الإحباط الذي يشعر به الجمهور بعد إلغاء أحد أبرز نزالات البطولة.

وستقام البطولة كما هو مخطط لها بـ8 نزالات مؤكدة، تتضمن 4 نزالات على الألقاب، إلى جانب مشاركة عدد من المقاتلين السعوديين، منهم مالك باسهل وأحمد إبراهيم. وتمنت الرابطة، في ختام بيانها، الشفاء العاجل لهتان السيف، مؤكدة تطلعها لعودتها إلى المنافسات قريبا.