تقدمت إدارة شركة نادي القادسية باحتجاج رسمي ضد النادي الأهلي فور نهاية مباراة الفريقين مساء أمس، التي انتهت بهدفين لهدف لصالح الأهلي.



وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» تفاصيل الاحتجاج، حيث يرى القادسية أن النادي الأهلي لم يلتزم بالقائمة الرسمية للاعبين في التشكيلة الأساسية والاحتياطية التي قدمها عبر نظام SPL قبل المباراة بساعة ونصف الساعة، التي تصل منها نسخة للفريق الخصم، حيث تفاجأ مسؤولو القادسية بتغير التشكيلة ودخول أسماء بعض اللاعبين من خارج القائمة التي تم تقديمها عبر النظام قبل انطلاق المباراة، وتعمل اللجنة القانونية بشركة نادي القادسية حالياً على إكمال إجراءات الاحتجاج ورفعه للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم باعتبار ما حدث خطأ إدارياً وفنياً وفق لائحة لجنة المسابقات في دوري روشن السعودي للمحترفين.