تقدّم مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة الكابتن حاتم خيمي، بخالص التعازي والمواساة إلى عميد مشجعي النادي والمنتخب السعودي، عاطي الموركي، إثر وفاة والدته، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.



وفي هذا السياق، قررت رابطة النادي أن يقود فيصل الحازمي الفريق في مواجهة الوحدة أمام الزلفي يوم غد الأحد، حيث سيتواجد أيضاً أعضاء الرابطة بعد انقطاع استمر لمدة عام ونصف.



وفي خطوة متزامنة مع تعزيز أوضاع النادي، عقد مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي أول اجتماع له بمقر النادي في العمرة. وناقش الاجتماع أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، واستعراض ملف استخراج الكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، كما تطرّق إلى شؤون النادي العامة، وبالأخص ملف الألعاب المختلفة وخطط استعادة النادي لمكانته من جديد.



وفي ختام الاجتماع، قدّم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وامتنانهم لسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على ثقته الكبيرة في تكليفهم بإدارة شؤون النادي خلال الفترة القادمة.