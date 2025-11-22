أكد مدرب الأهلي ماتياس يايسله، بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء القادسية، أنه فخور بالمستوى الذي قدّمه لاعبوه خلال اللقاء الأخير، واصفاً المواجهة بأنها كانت «معركة صعبة»، أظهر فيها الفريق روحاً عالية وأداءً جماعياً مميزاً.



وأكد أن الجوانب التكتيكية لم تكن محل حديثه في هذه المناسبة، موضحاً أن ما يستحق الإشادة هو الروح القتالية والانضباط الكبير الذي ظهر به الفريق طيلة دقائق اللقاء.



وأشار المدرب إلى أن الفريق قدّم أداءً دفاعياً متميزاً، ونجح في الحد من خطورة الخصم بشكل لافت، مؤكداً أن الأداء الدفاعي كان أحد أبرز مكاسب اللقاء.



وحول التحضيرات للمواجهة القادمة أمام نادي الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة الاثنين القادم، أوضح المدير الفني أن التحضيرات ستأخذ منحى مختلفاً يتناسب مع طبيعة الخصم، مع إمكانية إجراء مداورة في التشكيلة لضمان جاهزية جميع العناصر خلال المرحلة القادمة من البطولة.