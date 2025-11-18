مع اقتراب مونديال 2026، تتزايد الأسئلة حول الإجراءات الجديدة التي أعلنتها واشنطن لاستقبال ملايين المشجعين. وبين قرارات تمنح أولوية في مواعيد التأشيرة لحاملي تذاكر المباريات، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للتذكرة وحدها أن تغيّر قواعد الدخول إلى الولايات المتحدة؟



الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن يوم (الإثنين)، تطبيق نظام «FIFA Pass» الذي يمنح أولوية الحصول على مواعيد مقابلات التأشيرة للأشخاص الذين قاموا باقتناء تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026.



وستتيح هذه المبادرة، التي تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية وتم اقتراح العمل بها في مستهل السنة المقبلة، تسريع إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للأشخاص الذين يملكون تذاكر المباريات، وتدبيراً أفضل لتدفق الزوار المرتقبين خلال هذا الحدث الرياضي الضخم.



وستستضيف الولايات المتحدة الصيف المقبل 78 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم، في 11 مدينة، في إطار هذه التظاهرة الرياضية العالمية التي تنظمها بشكل مشترك مع المكسيك وكندا.



وقال الرئيس ترمب، في تصريح بالبيت الأبيض إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو: «طلبت من إدارتي أن تبذل قصارى جهدها حتى يحقق مونديال 2026 نجاحاً منقطع النظير».



وأشار إلى أن كأس العالم 2026 ستشكل «مناسبة فريدة لتسليط الضوء على حجم المنافسات الرياضية الأمريكية ذات المستوى العالمي»، منوهاً بأن تنظيم هذه التظاهرة العالمية سيتزامن مع تخليد الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.



وأضاف «كما ستشكل كأس العالم فرصة اقتصادية مهمة بالنسبة للشركات الأمريكية، إذ من المتوقع أن تدر أكثر من 30 مليار دولار وتوفر ما يناهز 200 ألف وظيفة في الولايات المتحدة».



من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى أن الولايات المتحدة عبأت أكثر من 400 موظف قنصلي إضافي في أنحاء العالم لمعالجة تدفق طلبات التأشيرة، مما أسهم في مضاعفة عدد الموظفين القنصليين في بعض القنصليات.



وقال: «اليوم في حوالى 80% من البلدان، أصبح ممكناً الحصول على موعد تأشيرة خلال أجل 60 يوماً، حيث في السابق، كان الأمر يستغرق ستة أشهر إضافية، وفي بعض الحالات، أصبح الحصول على الموعد ممكناً في غضون أقل من شهرين».



وأكد أن اقتناء تذكرة لكأس العالم لا يضمن تلقائياً الحصول على تأشيرة أمريكية أو الدخول إلى الولايات المتحدة، بل يضمن فقط تسريع أجل الحصول على موعد للمقابلة.



من جانبه، أبرز إنفانتينو أن الولايات المتحدة ستستضيف العالم، وأن كأس العالم ستكون تظاهرة تتسم بالشمول، مؤكداً أن نظام (فيفا باس) يعد مثالاً ملموساً على ذلك.



وقال: «إن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة مشجعين من العالم بأسره على نطاق غير مسبوق، سنبذل ما في وسعنا حتى تسهم كرة القدم في توحيد العالم في أمريكا الشمالية منذ إعطاء انطلاقة المنافسات في يونيو المقبل».



وتشير الفيفا إلى أنه سيتم طرح أكثر من ستة ملايين تذكرة للبيع برسم تظاهرة كأس العالم 2026، التي ستقام مبارياتها في 16 مدينة في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.