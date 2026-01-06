اهتز حي واينلاند بارك – كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية، بعد العثور على طبيب الأسنان سبنسر تيبي (37 عامًا) وزوجته مونيك تيبي (39 عامًا) مقتولين بالرصاص داخل منزلهما الفاخر، بينما كان طفلاهما الصغيران موجودين في المنزل يبكيان دون أن يتعرضا لأي أذى جسدي.

التحقيقات الأولية

ووفق بيان شرطة كولومبوس، جاء البلاغ الأول من زميل لسبنسر لاحظ غيابه غير المعتاد عن العمل، تلاه اتصال من صديق سمع بكاء الأطفال دون استجابة من داخل المنزل.

ملابسات الجريمة



عثرت الشرطة على جثة سبنسر مصابة بعدة طلقات نارية، فيما تلقت مونيك رصاصة على الأقل في الصدر. ولم يُعثر على أي سلاح داخل المنزل، كما لم تظهر أي علامات اقتحام أو كسر، ما استبعد فرضية القتل ثم الانتحار.

سلامة الأطفال



تم نقل الأطفال بأمان إلى ذويهم، بينما تتواصل التحقيقات في الجريمة وسط حالة من الصدمة والحزن في حي واينلاند بارك، مع تكثيف الشرطة البحث عن أي أدلة أو شهود قد يساعدون في حل لغز هذه الجريمة المأساوية.