وفّرت سنوات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الطويلة في دهاليز السياسة الأمريكية معاشاً تقاعدياً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، يتجاوز حتى راتبه عندما كان في المكتب البيضاوي.

فبحسب تحليل أعدّه نائب رئيس مؤسسة «National Taxpayer Union Foundation» ديميان برادي، فإن بايدن يحصل على معاش سنوي يقدر بنحو 417 ألف دولار، وهو رقم يفوق راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست».

ووصف برادي الرقم بـ«اللامعتاد»، مؤكداً أنه الأكبر بين جميع الرؤساء السابقين، بل إنه يعادل ضعف ما يتقاضاه الرئيس السابق باراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض.

ويكمن السر في المناصب التي شغلها، إذ عمل بايدن «سيناتوراً» لأكثر من 4 عقود، ثم نائباً لرئيس الولايات المتحدة، ثم رئيساً، هذا المسار سمح له بالاستفادة من ثغرة قانونية تتيح الجمع بين معاشات تقاعدية متعددة ممولة من الخزانة العامة.