استأنف المنتخب الوطني صباح اليوم (السبت) برنامجه الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب الجزائر ودياً الثلاثاء القادم، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، المقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.



واكتفى لاعبو المنتخب الوطني بحصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، فيما منح المدير الفني إيرفي رينارد اللاعبين في الفترة المسائية راحة عن التدريبات مع فترة حرة، على أن يكون التجمع مجدداً مساء اليوم في المعسكر.



وسيُجري الأخضر تمام السادسة والنصف من مساء غدٍ (الأحد) حصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.