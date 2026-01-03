أعلنت وسائل إعلام لبنانية، (الجمعة)، بأن العالم اللبناني في مجال الذرة محمد علي مخيبر أيوب، وُجد ميتًا داخل شقته في فرنسا، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة أسباب الوفاة وظروفها.

وكان الراحل يعمل في المجال العلمي في فرنسا منذ نحو 15 عامًا، ويتميز بسجل مهني حافل، حيث كان يتنقّل بانتظام بين فرنسا وإسبانيا وسويسرا لأغراض مهنية وشخصية، ما جعله أحد أبرز العلماء اللبنانيين العاملين في الخارج.

وأثارت وفاة أيوب صدمة واسعة في بلدته رياق بمنطقة البقاع، حيث توجه ابن عمه من بريطانيا إلى فرنسا لاستكمال الإجراءات الرسمية لنقل الجثمان، والمتوقع أن يصل يوم الاثنين القادم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة على نطاق واسع، معربين عن حزنهم وإشادتهم بمسيرة العالم العلمية، بينما شدد آخرون على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل أي استنتاجات حول الحادثة الغامضة.