فاجأت الممثلة العراقية مينا نور الدين جمهورها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا، في خطوة غير متوقعة بعد مسيرة لم تتجاوز العقد الواحد.

وأعلنت «مينا» خبر اعتزالها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، قائلة: «اليوم انتهى مشواري الصغير بالوسط الفني». وأضافت كلمات أثارت الغموض والتساؤلات حول أسباب القرار، موضحة: «ما باليد حيلة، أعتقد قدري موجود بعيد عن حلمي بالفن»، ما دفع المتابعين للتساؤل عن الصعوبات الشخصية أو المهنية التي واجهتها.

ورحبت «مينا» بالمحيط الفني، ودعت لزملائها بالنجاح، مؤكدة أنها لم تتعرض لأحد بالإساءة طوال مسيرتها، وقالت: «مثلما دخلت الوسط الفني بكل حب، أخرج منه بالطريقة ذاتها. أتمنى لكل زملائي التوفيق، وادعوا لي دائمًا، وآمل أن الأعمال القليلة التي قدمتها لا تجعلكم تنسوني».

يُذكر أن مينا نور الدين بدأت مسيرتها الفنية في 2018 من خلال المشاركة في الموسم الرابع من البرنامج التلفزيوني الشهير «ولاية بطيخ». وتوالت بعدها مشاركاتها في الدراما العراقية، من بينها أعمال: «غايب في بلاد العجايب» و«بنج عام» و«العدلين» و«بنات صالح» و«محتوى خابط» و«مستر أمبير» و«عسل مسموم».

ويترك اعتزالها المبكر العديد من التساؤلات حول الأسباب التي دفعتها لإنهاء مسيرتها الفنية بعد أقل من 9 أعوام على بدايتها.