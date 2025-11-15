بدأ المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رينارد في تجهيز "الأخضر" للمواجهة الودية الثانية أمام منتخب الحزائر (الثلاثاء) القادم، الساعة 7:30 مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن المعسكر الإعدادي لبطولة كأس العرب فيفا بقطر 2025.



هذا وطالب المدرب رينارد من اللاعبين مضاعفة الجهود الفنية من أجل الاستفادة من المعسكر الحالي بجدة ، وشكر اللاعبين على النتيجة الإيجابية التي حققوها بالفوز على منتخب ساحل العاج بهدف مقابل لا شيء.



وشرع المدرب رينارد في تجهيز "الأخضر" للمواجهة الودية الثانية ضد منتخب الجزائر، إذ سيكثف المناورات الكروية من أجل الاستقرار على الأسلوب الفني المناسب واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة الودية أمام الجزائر، والتي سيختتم بها "الأخضر" معسكره الإعدادي بجدة.



يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، بجانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال التي ستقام (الأربعاء) 26 نوفمبر الجاري، 4:00 عصراً على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن التي ستلعب في اليوم ذاته، الساعة 7:00 مساء على استاد حمد الكبير.



• موعد المباراة الودية الثانية

الثلاثاء 2025/11/18



السعودية - الجزائر



7:30 مساء