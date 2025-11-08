تفوق الأهلي على مستضيفه وجاره الاتحاد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام لقاءات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين، ومالت الأفضلية في الشوط الأول للاتحاد الذي حاول في أكثر من كرة، ولكن صلابة ثنائي الدفاع إيبانيز وديميرال حالت دون ذلك، وكاد فرانك كيسيه يمنح الأهلي التقدم، بعد أن تسلّم كرة داخل منطقة الجزاء الاتحادية وسددها قوية، لكنها ارتطمت في القائم.

وفي الشوط الثاني، فرض الأهلي سيطرته مبكراً، ومن هجمة منظمة قادها كيسيه من الجهة اليمنى لعب كرة عرضية أرضية لزميله رياض محرز، الذي خدع قلبَي الدفاع كادش وبيريرا ليواجه الحارس رايكوفيتش ويضعها بقدمه اليسرى في المرمى هدفاً للأهلي (د:55)، ليتراجع أداء الأهلي ويعتمد على الهجمات المرتدة، مع محاولات اتحادية لتعديل النتيجة، وكانت أخطر تلك المحاولات رأسية المدافع بيريرا، لكن الحارس إدوارد ميندي تمكن من التصدي لها ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ16 في المركز الخامس، فيما تلقى الاتحاد الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثامن، وفي الجولة القادمة التي ستقام بعد أسبوعين يستضيف الأهلي نظيره القادسية، فيما يستضيف الاتحاد الرياض.