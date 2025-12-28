«عكاظ» (إسلام آباد)

اكتشف علماء الآثار في باكستان آثار حضارة قديمة منظمة تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، خلال عمليات التنقيب في موقع «بهير» بالقرب من مدينة «تاكسيلا» القديمة. ووفقاً للعلماء، كشف التنقيب عن دلائل على تخطيط حضري مبكر، شملت شوارع ضيقة ومباني سكنية وآباراً ومخازن للغلال، وأدوات تستخدم في الحياة اليومية. وأشار العلماء، إلى أن المدينة تطورت بشكل عضوي غير منتظم، وهو ما يختلف عن المدن اللاحقة التي اتسمت بتخطيط هندسي، ما يعكس الهيكل الأصلي لحياة السكان في تلك الحقبة. وكانت المدينة تقع على امتداد طرق تجارية رئيسية إلى آسيا الوسطى وأفغانستان، وهو ما يفسر اكتشاف ثروة من القطع الأثرية الفريدة من مختلف العصور. ويُعد موقع«بهير» أقدم مستوطنة في محيط «تاكسيلا»، التي استولى عليها الإسكندر الأكبر خلال حملته على الهند، كما يعتبر الموقع جزءاً من «آثار تاكسيلا» المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ 1980.