حقق منتخبنا الوطني السعودي تحت 16 عاما لقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عاما 2025، عقب فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الثلاثاء) على ملعب العقبة في الأردن.



وشهد اللقاء سيطرة سعودية وسط تراجع منتخب لبنان الذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة وتمكن من الاستفادة من إحداها بعد أن استغل مهاجمه عدنان ماضي غفوة الحارس عبدالله الماس ليخطف الكرة ويسكنها في الشباك (د:73)، ورغم ذلك لم يتوقف هجوم الأخضر وأجرى المدرب الوطني أحمد الحنفوش عدة تغييرات كان أبرزها إشراك الثنائي عبدالعزيز بن فارس ويزن عبدرب النبي، وسجل يزن عبدرب النبي من كرة عالية حولها برأسه لداخل المرمى هدف تعادل قاتلاً للأخضر السعودي (د:90)، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح ويتمكن الحارس عبدالله الماس من التصدي لركلة الترجيح الأولى للمنتخب اللبناني فيما تمكن نجوم الأخضر من تسجيل الركلات الخمس بنجاح لينتصر المنتخب السعودي بنتيجة 5/ 3.



وبهذا التتويج يواصل المنتخب السعودي للفئات السنية تحقيق نتائجه المميزة في المشاركات الإقليمية، تأكيدا لتطور منظومة المنتخبات السنية ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم.