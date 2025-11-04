الأهلي يتجاوز السد بثنائية محرز وماثيوس

واصل ممثل الوطن (الأهلي) مسلسل نتائجه الإيجابية بعد تفوقه خارج ملعبه على السد القطري بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وسجل رياض محرز (د:34) وماثيوس غونسالفيز (د:68) هدفي الأهلي، في حين أحرز كلاودينيو (د:63) هدف السد.



شهد اللقاء بداية قوية من أصحاب الأرض والجمهور (السد) وكانت أولى الفرص عبر نجمه أكرم عفيف الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح الحارس إدواردو ميندي، كما تصدى الأخير لمتابعة البرازيلي فيرمينيو بعدها مباشرة، ثم عاد أكرم عفيف للتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن ميندي أثبت حضوره من جديد وتصدى للمحاولة بنجاح، كما سدد باولو أوتافيو كرة من الجهة اليسرى إلا أنها مرت بجوار القائم.



انتفض الأهلي وسيطر على الملعب وتمكن من التقدم بالنتيجة، بعد أن مرر إينزو ميلوت كرة من الجهة اليسرى وصلت إلى رياض محرز الذي سيطر على الكرة وسددها أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك هدفاً أول للأهلي (د:34).



وبدأ السد الشوط الثاني مهاجماً حينما سدد طارق سليمان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة، كما ارتقى رافا موجيكا لكرة عرضية أرسلها سليمان وحولها الأول برأسه إلى جوار القائم، وتمكن السد من تعديل النتيجة حينما نفذ أكرم عفيف كرة أرضية لزميله كلاودينيو الذي استثمرها بالطريقة الأمثل وسددها قوية سكنت مرمى الأهلي (د:63).



ولم تدم فرحة الفريق القطري كثيراً لأن الأهلي تمكن من التقدم مجدداً عن طريق ماثيوس غونسالفيز الذي استلم كرة بينية من جالينو وسددها من داخل منطقة الجزاء استقرت في المرمى (د:68)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.



وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة محتلاً المركز الثاني، فيما تلقى السد الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز العاشر.