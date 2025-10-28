أكد فايق عابدي، سفير العلامة الرسمية لتطبيق «سهم كابيتال» وأول رياضي سعودي في الأولمبياد الشتوي، أن مشاركته في أولمبياد بكين 2022 شكّلت محطة مفصلية في مسيرته الرياضية، خصوصا عندما رفع علم المملكة للمرة الأولى في هذا المحفل العالمي الشتوي.

وقال: إن المنافسة على هذا المستوى تتطلب أكثر من المهارات الفنية؛ إذ تحتاج إلى قوة ذهنية عالية وانضباط وشجاعة لمواجهة الظروف الأصعب.

بصمة سعودية

ويرى عابدي أن هذه التجربة منحته الثقة في تمثيل المملكة مجددًا في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026، ليس فقط بصفته أول رياضي سعودي يقتحم هذا المجال، بل كمنافس يسعى لوضع بصمة رياضية سعودية في أحد أصعب المضامير الرياضية عالميًا.

ويعترف بأن الضغوط المصاحبة لمسيرته الحالية موجودة بطبيعة الحال، لكنها – كما يصفها – (ضغوط إيجابية) تدفعه للعمل بجدّ أكبر، وتحفّزه على تقديم صورة مشرفة لوطن يمضي بثقة نحو المستقبل. ويضيف أن الروح التي تدفعه في الرياضة مستمدة من روح المملكة التي تعودت كسر القيود وتجاوز الحدود في مختلف القطاعات.

وعن التحديات، أوضح عابدي أن الشجاعة الحقيقية تبدأ من اتخاذ الخطوة الأولى نحو المجهول، سواء كان ذلك على منحدر ثلجي للمرة الأولى، أو في تمثيل المملكة ببطولات لم يسبق لأبنائها خوضها. وأكد أن قصته لم تكن يومًا قصة فردية، بل انعكاس للروح السعودية العامرة بالطموح والإصرار.

ويشير عابدي إلى أن تجربته الجديدة كسفير لتطبيق «سهم كابيتال» جاءت بعد قناعته بجودة التطبيق وسهولة استخدامه وسرعة تطوره. ويقول: «أعجبني الفريق الذي يقف خلف التطبيق، يعملون بشغف ويهتمون بسماع ملاحظات المستخدمين. هذه الروح التي لا تعرف التوقف عن التطوير هي ما أقنعني بهذه الشراكة، وهي نفسها الروح التي أؤمن بها في مسيرتي الرياضية».

أكثر من مليون مستخدم

وتجاوز تطبيق «سهم كابيتال» مليون مستخدم داخل المملكة، وهو ما يراه عابدي مؤشرًا واضحًا على وعي الشباب السعودي واهتمامه بإدارة مستقبله المالي بطرق أكثر احترافية وذكاءً. ويجد أن النجاح – سواء في الرياضة أو المالي – لا يتحقق سريعًا، بل يحتاج إلى صبر وانضباط ومثابرة.

واختتم حديثه لـ«عكاظ» برسالة محفزة للشباب السعودي، قال فيها: «الخطوة الأولى هي المفتاح.. تحلَّوا بالشجاعة وابدأوا طريقكم في أي مجال تحبونه. إذا استطاع سعودي أن ينافس على الثلوج العالمية، فبوسع أي شاب سعودي أن يحقق الريادة في مضمار أحلامه. ثقوا بقدراتكم وواصلوا السعي، فكل جهد تبذلونه هو استثمار في مستقبل وطننا».