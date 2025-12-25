حافظ النصر على صدارة المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال «آسيا 2»، عقب فوزه على الزوراء العراقي بنتيجة 5-1، سجل الأهداف كومان (هدفين في الدقيقتين 12 و56)، وويسلي (في الدقيقة 19)، وعبدالإله العمري (في الدقيقة 29)، وفيليكس (في الدقيقة 44)، وأقيم اللقاء على ملعب «الأول بارك» بالرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة الآسيوية.



نجح النصر من خلال انتصاره على الزوراء العراقي، بالمحافظة على صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة (18 نقطة) من ستّ مباريات خاضها في مسابقة دوري أبطال «آسيا 2».



وفرض النصر سيطرته على مجريات مباراته مع الزوراء العراقي من خلال الأسلوب الفني الذي وضعه المدرب جيسوس، الذي نجح في قيادة فريقه للفوز السادس على التوالي، والمحافظة على صدارة المجموعة في البطولة الآسيوية.