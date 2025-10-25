صدارة مشتركة تشعل «أولى اليد»
واصل فريقا القادسية والجزيرة حصد العلامة الكاملة في منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2025 - 2026، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الرابعة التي أُجريت أمس.


وتمكّن القادسية من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي بعد فوزه على السلام بنتيجة (35-28)، فيما تجاوز الجزيرة نظيره الحزم بفارق هدف وحيد (24-25)، ليواصل الفريقان صدارتهما جدول سلم الترتيب برصيد (8 نقاط) لكلٍ منهما.


وفي باقي نتائج الجولة، تغلب الهداية على الجيل (24-30)، وحقق الروضة فوزاً مهماً على العروبة (22-29)، فيما تفوّق الخويلدية على العيون (34-18).

