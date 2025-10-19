قدّم رئيس نادي الاتفاق سامر المسحل اعتذاره لجماهير النادي، عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الهلال بنتيجة 5-0، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.وكتب المسحل عبر حسابه الشخصي في منصة «X»: «أقل ما نقدمه لجماهير الاتفاق⁩ الغالية هو الاعتذار على الأداء المخجل والنتيجة المخيبة للآمال التي نتحمل مسؤوليتها جميعاً كمسؤولين وأجهزة عاملة ولاعبين. سنعمل وسنقاتل من أجلكم، وابشروا بالعوض».وتأتي تغريدة المسحل في ظل غضب جماهيري بعد الأداء الباهت الذي قدّمه الفريق في المواجهة، إذ لم يتمكن من مجاراة قوة الهلال الهجومية، ليتلقى واحدة من أكبر خسائره هذا الموسم.وأكدت إدارة الاتفاق عبر رسالة رئيسها التزامها بالعمل على تصحيح المسار وإعادة الفريق إلى مستواه المعهود، مشددة على أن المرحلة القادمة ستشهد تقييماً شاملاً للأداء والعمل الفني لضمان عودة الفريق للمنافسة.