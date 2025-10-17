أكد سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، أنه لا يعير الانتقادات التي يتعرض لها اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن تركيزه ينصب بالكامل داخل الملعب.

وتُوّج الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025 خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أُقيم أمس (الخميس) في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.



الدوسري: «لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم»

وقال الدوسري رداً على سؤاله حول طريقة تعامله مع الانتقادات والضغوط التي يتعرض لها: «أنا لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم، كل ما يهمني هو المستطيل الأخضر، أفضل اللاعبين في العالم يواجهون ضغوطاً كبيرة، وأنا شخصياً أحب اللعب تحت الضغط وأتحدى نفسي دائماً».

وعبّر نجم الهلال عن سعادته بالجائزة قائلاً: «أنا ممتن للغاية لفوزي بالجائزة للمرة الثانية، هذه الجائزة مميزة بشكل خاص لأنها جاءت بعد موسم بذلت فيه جهداً كبيراً».

وأضاف: «لطالما قلت إن البطولات الجماعية أهم بالنسبة لي من الجوائز الفردية، لكني أؤمن أن هذا التكريم هو ثمرة عمل جماعي، أشكر زملائي في المنتخب ونادي الهلال، وكذلك الجماهير، فهذه الجائزة لهم جميعاً».



الدوسري يكتب التاريخ

وصنع سالم الدوسري التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب سعودي يُتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين.

وكان نجم الهلال والمنتخب السعودي قد حصد الجائزة لأول مرة عام 2022، قبل أن يُتوج بها مجدداً عقب موسم استثنائي 2024-2025، متفوقاً على القطري أكرم عفيف الفائز بها مرتين، وعلى الماليزي عارف أيمن حنبي المرشح للمرة الأولى.