حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم انتصاراً مهماً على ضيفه منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الأربعاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.

أحرز أهداف منتخبنا الوطني صالح أبو الشامات (د:17) وفراس البريكان هدفين (من ركلة جزاء د:36، 62)، وأحرز هدفي إندونيسيا اللاعب كيفين ديكس من ركلتي جزاء (د:11، 88).

شهد اللقاء بداية قوية لمنتخبنا الوطني الذي سيطر على اللقاء، ومن خطأ لمنتخب إندونيسيا من كرة عرضية ارتطمت بيد المدافع حسان تمبكتي وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم الكويتي أحمد العلي ركلة جزاء تقدم لها كيفين ديكس محرزاً الهدف الأول لإندونيسيا (د:11)، وجاء الرد السعودي سريعاً بعد ضغط عالٍ على الدفاع الإندونيسي وقطع مصعب الجوير الكرة ومررها لصالح أبو الشامات الذي تخطى مدافع إندونيسيا ومن ثم سددها قوية من على حدود منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لتسكن الشباك هدف وتعادل لمنتخبنا الوطني (د:17)، وعاد أبو الشامات ليطلق قذيفة أخرى قوية لكنها ارتطمت في العارضة، ومن كرة عرضية تعرض فراس البريكان للعرقلة وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء تقدم لها فراس البريكان وأحرزها بنجاح هدفاً ثانياً لمنتخبنا (د:36).

وفي الشوط الثاني تألق فراس البريكان مجدداً محرزاً الهدف الشخصي الثاني والثالث للمنتخب السعودي (د:62)، ومن غفوة دفاعية ارتطمت الكرة بيد نواف بوشل ليحتسب الحكم ركلة جزاء لإندونيسيا تقدم لها كيفين ديكس محرزاً هدفاً ثانياً لإندونيسيا (د:88)، وفي الوقت بدل الضائع منح الحكم الكويتي بطاقة حمراء لمحمد كنو، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة يحقق الأخضر السعودي انتصاره الأول ويحصد النقاط الثلاث، فيما بقي منتخب إندونيسيا دون نقاط، وسيلتقي يوم الجمعة منتخب إندونيسيا والعراق على الملعب ذاته.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى المحفل العالمي.