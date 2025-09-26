وفاة لاعب إنجليزي شاب متأثراً بإصابة رأسه في إحدى المباريات

تلقت الكرة الإنجليزية خبراً حزيناً بوفاة لاعب شيستر سيتي بيلي فيغار لاعب أرسنال السابق عن عمر يناهز 21 عاماً، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة في رأسه أثناء لقاء شيستر سيتي ووينغيت آند فينشلي، وتم نقله للعناية المركزة ومن ثم تم إعلان وفاته أمس (الخميس).وقدم نادي أرسنال في بيان رسمي عبر موقعه تعازي جميع أفراد نادي أرسنال لكرة القدم، ويشعرون بأسف عميق لخبر الوفاة المأساوية لمهاجم شيستر سيتي ولاعب أكاديمية أرسنال السابق، بيلي فيغار.وتطرق البيان لمسيرة اللاعب: «انضم بيلي إلى أكاديميتنا في سن 14 عامًا، بعد أن تم اكتشافه في نادي مسقط رأسه هوف ريفيرفيل إف سي، وتألق كمهاجم في هيل إند، حيث سجل 17 هدفًا في موسمه الأول. في عام 2020، حصل على منحة دراسية بفضل أدائه المتميز وانضم إلينا بدوام كامل للموسم 2020/21، وكان من بين زملائه الحاليين تشارلز ساغو جونيور وريمي ميتشل وآخرون مثل أوماري هاتشينسون وتشارلي باتينو وبروك نورتون-كافي».واختتم البيان قائلاً: «بالإضافة إلى موهبته الكبيرة، سيبقى بيلي في ذاكرتنا دائمًا لحبه للعب كرة القدم وفخره بتمثيل نادينا - فقد وصف يوم اكتشافه من قبل كشافينا بأنه»أهم يوم في حياته«- ولشخصيته المحبوبة من قبل زملائه في الفريق والمدربين على حد سواء، نتقدم بخالص تعازينا إلى عائلة فيغار وأصدقائه الكثر في هذا الوقت العصيب».