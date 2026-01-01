‏كشفت مصدر خاص لـ«عكاظ» أن الرئيس التنفيذي لنادي النصر «سيمدو»، مستمر في منصبه ولن يستغني عنه مجلس إدارة النادي وأن كل ما ينشر في مواقع "السوشل ميديا" الهدف منه زعزعزة استقرار النادي بشكل عام والفريق الكروي على وجه الخصوص لاسيما وأن الفريق متصدر دوري روشن بدون إي خسارة، وأضاف المصدر يقول: «وفق النظام المقرر لـ«سيمدو» كافة الصلاحيات في متابعة مهمات عمله وفق الإستراتيجية الموضوعة ولن تتغير»، موضحاً أن إدارة النادي اتخذت بعض الإجراءات لتصحيح العمل داخل منظومة النادي لحماية الكيان من إي ملاحقات قانونية.



‏يذكر أن نادي النصر أعلن في 17 يوليو الماضي تعيين سيمدو 40 عاماً رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة. ويعتبر سميدو 5 رئيس تنفيذي لشركة النصر، بعدما انتقلت 75% من ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة في صيف عام 2023، وشغل المنصب قبل ذلك كل من أحمد الغامدي، ثم الإيطالي جويدو فينغا، وبعده ماجد الجمعان.