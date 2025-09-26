العميد في سبتمبر.. يحقق «النصر»

كلاسيكو حزم وعزم.. يُطلق على قمة الجولة الرابعة بين فريقي الاتحاد والنصر ضمن مباريات دوري روشن السعودي والذي سيقام على ملعب الإنماء بمحافظة (جدة) وسط حضور جماهيري غفير يملأ المدرجات عن بكرة أبيها نظير القيمة الفنية الكبيرة للنجوم العالميين المتواجدين في صفوف «الأصفرين» يتقدمهم القائدان كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، ناهيك عن باقي النجوم المحترفين والمحليين المميزين في الناديين.ودومًا ما تبتسم الجماهير الاتحادية خلال شهر «سبتمبر» من خلال المواجهات التاريخية التي جمعتهم، أربعة لقاءات انتصر العميد بثلاثة، وتعادلا في مواجهة وحيدة.وكانت باكورة مواجهاتهم في هذا الشهر عام 2006 ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ونجحت كتيبة النمور بالفوز بثلاثية مقابل هدف، وفي موسم 2007 كرر العميد تفوقه على أصفر العاصمة عندما انتصر عليه في الجولة الرابعة بخماسية مقابل هدف، وفي موسم 2019 خرج كلاسيكو الأصفرين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن يعود مجدداً الاتحاد لكسب النصر في موسم 2022 بهدف دون مقابل.هذا ويملك القائدان كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو في رصيدهما من الأهداف حتى اللحظة ثلاثة أهداف، ومن المتوقع أن يحرزا المزيد من الأهداف خلال الجولات القادمة، وقد تكون البداية من قمة الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي، إذ يلتقي الاتحاد والنصر في ملعب الإنماء.الحكومة الذي نجح في إحراز أول هاتريك هذا الموسم كان أمام الأخدود ضمن افتتاحية الدوري. أما الدون الذي زار شباك الرياض بهدفين، والتعاون بهدف خلال الجولات الثلاث الماضية.والغريب من ناحية الأرقام بينهما أن كل واحد منهما لم يقم بصناعة أي مساهمة تهديفية لزملائهما حتى ختام الجولة الثالثة.فمن يمنح فريقه الفوز والصدارة، إذ يملك الأصفران تسع نقاط في رصيدهما والمنتصر سيصل للنقطة الثانية عشرة.